Хенань Цзянье — Бэйцзин Гоань прогноз профессионала на матч 28.07.17

История противостояния Хенань Цзянье – Бэйцзин Гоань длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Хенань Цзянье одержал 51 победу, а на счету ФК Бэйцзин Гоань 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 28-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 14:35.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Хенань Цзянье – Бэйцзин Гоань определились с коэффициентами. На ФК Хенань Цзянье выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

Если раньше футбольный клуб Хенань Цзянье ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Хенань Цзянье в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Хенань Цзянье стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

В этом сезоне у футбольного клуба Бэйцзин Гоань совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Бэйцзин Гоань находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Бэйцзин Гоань выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Бэйцзин Гоань в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Ставить на матч Хенань Цзянье – Бэйцзин Гоань лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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