Самтредиа — Сачхере прогноз профессионала 28.07.17

История противостояния Самтредиа – Сачхере длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Самтредиа одержал 51 победу, а на счету ФК Сачхере 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 28-го июля и по московскому времени его начало будет в 17:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Самтредиа – Сачхере, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Самтредиа получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Самтредиа из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Самтредиа выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Самтредиа – Сачхере у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Сачхере уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Сачхере практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Сачхере демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Самтредиа – Сачхере, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Сачхере.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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