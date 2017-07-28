Бохум — Санкт-Паули прогноз и ставки от специалиста 28.07.17

28.07.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Бохум – Санкт-Паули. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Бохум, а вот игроки ФК Санкт-Паули смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:30 по МСК.

Гости футбольного поединка Бохум – Санкт-Паули получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.

Две недели назад футбольный клуб Бохум получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Бохум из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Бохум выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Бохум – Санкт-Паули у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Последний матч футбольного клуба Санкт-Паули прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Санкт-Паули находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Санкт-Паули в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Так как хозяева поединка Бохум – Санкт-Паули сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Бохум.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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