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|Хенри Лааксонен
|27.07 18:00 по МСК.
|Джоао (пор) Соуса
Соуза в Гштаде уже однажды очень легко обыгрывал Лааксонена. Сделает ли португалец ремейк спустя пару сезонов?
|Маккаби
|27.07 19:45 по МСК.
|Паниониос
Коэффициент выше 2.0, а ставка подтверждена надежными аргументами!
|АИК
|27.07 20:00 по МСК.
|Брага
ЛЕ
|Ехуда
|27.07 20:30 по МСК.
|Зенит
Питерский "Зенит" начинает еврокубковый путь в новом сезоне с поездки в Израиль. Прогноз на матч уже готов к ознакомлению!
|Абердин
|27.07 21:45 по МСК.
|Аполлон
ЛЕ
В 11:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Яньбянь – Тяньцзинь Сунцзян, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 29-го июля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Яньбянь сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Самый большой коэффициент в матче Яньбянь – Тяньцзинь Сунцзян идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Яньбянь использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Яньбянь, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Яньбянь выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Тяньцзинь Сунцзян. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Тяньцзинь Сунцзян продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Тяньцзинь Сунцзян крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Яньбянь – Тяньцзинь Сунцзян являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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