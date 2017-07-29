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|Хенри Лааксонен
|27.07 18:00 по МСК.
|Джоао (пор) Соуса
Соуза в Гштаде уже однажды очень легко обыгрывал Лааксонена. Сделает ли португалец ремейк спустя пару сезонов?
|Маккаби
|27.07 19:45 по МСК.
|Паниониос
Коэффициент выше 2.0, а ставка подтверждена надежными аргументами!
|АИК
|27.07 20:00 по МСК.
|Брага
ЛЕ
|Ехуда
|27.07 20:30 по МСК.
|Зенит
Питерский "Зенит" начинает еврокубковый путь в новом сезоне с поездки в Израиль. Прогноз на матч уже готов к ознакомлению!
|Абердин
|27.07 21:45 по МСК.
|Аполлон
ЛЕ
История противостояния Йокогама – Симидзу длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Йокогама одержал 51 победу, а на счету ФК Симидзу 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29.07.2017 и по московскому времени его начало будет в 13:00.
В футбольном поединке Йокогама – Симидзу букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.95, на ничью выставили 3.45, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.1.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Йокогама существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Йокогама проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Йокогама никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Футбольный клуб Симидзу в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Симидзу демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Симидзу забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Симидзу имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Ставить на матч Йокогама – Симидзу лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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