Кавасаки — Ивата прогноз профессионала на матч 29.07.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Кавасаки – Ивата, который будет сыгран между командами в 29-го июля 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 13:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Ивата – две победы против одного поражения.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Кавасаки – Ивата, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.

Футбольный клуб Кавасаки в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Кавасаки сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Кавасаки выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Кавасаки не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В этом сезоне у футбольного клуба Ивата совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Ивата находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Ивата выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Ивата в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Кавасаки – Ивата, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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