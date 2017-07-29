Регистрация

Магдебург — Рот-Вайсс Эрфурт прогноз специалиста на матч 29.07.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
АТП теннис: АТП – Одиночные – Гштад, Швейцария
до начала:
# Хенри Лааксонен 27.07 18:00 по МСК. Джоао (пор) Соуса #
Открыть доступ

Соуза в Гштаде уже однажды очень легко обыгрывал Лааксонена. Сделает ли португалец ремейк спустя пару сезонов?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Маккаби 27.07 19:45 по МСК. Паниониос #
Открыть доступ

Коэффициент выше 2.0, а ставка подтверждена надежными аргументами!
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# АИК 27.07 20:00 по МСК. Брага #
Открыть доступ

ЛЕ
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Ехуда 27.07 20:30 по МСК. Зенит #
Открыть доступ

Питерский "Зенит" начинает еврокубковый путь в новом сезоне с поездки в Израиль. Прогноз на матч уже готов к ознакомлению!
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Абердин 27.07 21:45 по МСК. Аполлон #
Открыть доступ

ЛЕ
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Магдебург — Рот-Вайсс Эрфурт прогноз специалиста на матч 29.07.17

29.07.2017 футбольному клубу Магдебург на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Рот-Вайсс Эрфурт. По Москве данная игра стартует в 15:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Футбольный клуб Магдебург среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Рот-Вайсс Эрфурт выставили 4.2.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Магдебург уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Магдебург сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Магдебург не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Рот-Вайсс Эрфурт может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Рот-Вайсс Эрфурт надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Рот-Вайсс Эрфурт имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Магдебург – Рот-Вайсс Эрфурт, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Бастия — Клермон прогноз специалиста на матч 28.07.17
Оснабрюк — Вехен прогноз и ставки от специалиста 28.07.17
Орлеан — Нанси прогноз специалиста 28.07.17
Аален — Халлешер прогноз специалиста на матч 29.07.17
Сённерьюск — Элит 3000: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Дании 28.07.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 