Пройссен Мюнстер — Меппен прогноз специалиста на матч 29.07.17

История противостояния Пройссен Мюнстер – Меппен длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Пройссен Мюнстер одержал 51 победу, а на счету ФК Меппен 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29-го июля и по московскому времени его начало будет в 15:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Пройссен Мюнстер – Меппен коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.

Две недели назад футбольный клуб Пройссен Мюнстер получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Пройссен Мюнстер из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Пройссен Мюнстер выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Пройссен Мюнстер – Меппен у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Меппен уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Меппен практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Меппен демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Между командами Пройссен Мюнстер и Меппен всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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