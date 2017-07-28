Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Хенри Лааксонен
|27.07 18:00 по МСК.
|Джоао (пор) Соуса
Соуза в Гштаде уже однажды очень легко обыгрывал Лааксонена. Сделает ли португалец ремейк спустя пару сезонов?
|Маккаби
|27.07 19:45 по МСК.
|Паниониос
Коэффициент выше 2.0, а ставка подтверждена надежными аргументами!
|АИК
|27.07 20:00 по МСК.
|Брага
ЛЕ
|Ехуда
|27.07 20:30 по МСК.
|Зенит
Питерский "Зенит" начинает еврокубковый путь в новом сезоне с поездки в Израиль. Прогноз на матч уже готов к ознакомлению!
|Абердин
|27.07 21:45 по МСК.
|Аполлон
ЛЕ
История противостояния СКА-Хабаровск – ЦСКА длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб СКА-Хабаровск одержал 51 победу, а на счету ФК ЦСКА 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29-го июля и по московскому времени его начало будет в 15:00.
Футбольный клуб СКА-Хабаровск среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.95. Ничейный результат оценен котировкой 3.45, а на ФК ЦСКА выставили 4.1.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба СКА-Хабаровск уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что СКА-Хабаровск сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе СКА-Хабаровск не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
В этом сезоне у футбольного клуба ЦСКА совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице ЦСКА находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома ЦСКА выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке СКА-Хабаровск – ЦСКА, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq