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Урал — Уфа прогноз профессионала на матч 29.07.17

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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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Прогноз от наших экспертов
Урал — Уфа прогноз профессионала на матч 29.07.17

История противостояния Урал – Уфа длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Урал одержал 51 победу, а на счету ФК Уфа 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 15:00.

Поставить на хозяев матча Урал – Уфа можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Урал существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Урал проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Урал никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

После того, как футбольный клуб Уфа выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Уфа удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Учитывая статистику личных встреч Урал – Уфа, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Уфа еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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