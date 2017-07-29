Лорьян — Кевийи Руан прогноз профессионала 29.07.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 29.07.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Лорьян и Кевийи Руан. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Лорьян, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 16:00.

В футбольном поединке Лорьян – Кевийи Руан букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.95, на ничью выставили 3.45, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.1.

Футбольный клуб Лорьян в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Лорьян сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Лорьян выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Лорьян не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После того, как футбольный клуб Кевийи Руан выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Кевийи Руан удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Хозяева матча Лорьян – Кевийи Руан предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Лорьян больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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