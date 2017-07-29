Регистрация

Рубин — Арсенал Тула: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 29.07.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Маккаби 27.07 19:45 по МСК. Паниониос #
Открыть доступ

Коэффициент выше 2.0, а ставка подтверждена надежными аргументами!
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# АИК 27.07 20:00 по МСК. Брага #
Открыть доступ

ЛЕ
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Ехуда 27.07 20:30 по МСК. Зенит #
Открыть доступ

Питерский "Зенит" начинает еврокубковый путь в новом сезоне с поездки в Израиль. Прогноз на матч уже готов к ознакомлению!
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Абердин 27.07 21:45 по МСК. Аполлон #
Открыть доступ

ЛЕ
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Рубин — Арсенал Тула: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 29.07.17

История противостояния Рубин – Арсенал Тула длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Рубин одержал 51 победу, а на счету ФК Арсенал Тула 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 17:30.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Рубин – Арсенал Тула определились с коэффициентами. На ФК Рубин выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Рубин на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Рубин потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Рубин в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Арсенал Тула построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Арсенал Тула выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Рубин – Арсенал Тула не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

На поединок Рубин – Арсенал Тула идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Чунцин Лифан — Цзянсу Сайнти: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Китая 29.07.17
Кавасаки — Ивата прогноз профессионала на матч 29.07.17
Ингольштадт — Унион Берлин прогноз профессионала на матч 29.07.17
Оденсе — Хорсенс прогноз и ставки от специалиста 29.07.17
Магдебург — Рот-Вайсс Эрфурт прогноз специалиста на матч 29.07.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 