Рубин — Арсенал Тула: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 29.07.17

История противостояния Рубин – Арсенал Тула длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Рубин одержал 51 победу, а на счету ФК Арсенал Тула 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 17:30.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Рубин – Арсенал Тула определились с коэффициентами. На ФК Рубин выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Рубин на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Рубин потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Рубин в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Арсенал Тула построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Арсенал Тула выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Рубин – Арсенал Тула не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

На поединок Рубин – Арсенал Тула идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

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