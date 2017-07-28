Грассхопперс — Янг Бойз прогноз профессионала 29.07.17

Футболисты клуба Грассхопперс готовятся до 29 июля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Янг Бойз. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 20:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Грассхопперс – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Ставки на футбольную встречу Грассхопперс – Янг Бойз уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.4, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.5.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Грассхопперс использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Грассхопперс, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Грассхопперс выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Янг Бойз построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Янг Бойз выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Грассхопперс – Янг Бойз не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

На поединок Грассхопперс – Янг Бойз идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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