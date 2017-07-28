Ахмат — Динамо Москва прогноз профессионала на матч 29.07.17

История противостояния Ахмат – Динамо Москва длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Ахмат одержал 51 победу, а на счету ФК Динамо Москва 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29-го июля и по московскому времени его начало будет в 20:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка Ахмат – Динамо Москва гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.2. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.9, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.

На своем поле футбольный клуб Ахмат не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Ахмат находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Ахмат в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Динамо Москва уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Динамо Москва практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Динамо Москва демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Хозяева матча Ахмат – Динамо Москва предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Ахмат больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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