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Главный арбитр матча Альянса Атлетико – Спортинг Кристалл в 23:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 29 июля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Спортинг Кристалл на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Спортинг Кристалл – девять против двух.
В футбольном поединке Альянса Атлетико – Спортинг Кристалл букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.8, на ничью выставили 3.8, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.3.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Альянса Атлетико существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Альянса Атлетико проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Альянса Атлетико никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Спортинг Кристалл прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Спортинг Кристалл сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Спортинг Кристалл в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Альянса Атлетико – Спортинг Кристалл, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
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