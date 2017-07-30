Керетаро — Лобос БУАП прогноз профессионала на матч 30.07.17

30.07.2017 футбольному клубу Керетаро на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Лобос БУАП. По Москве данная игра стартует в 01:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Керетаро – Лобос БУАП идет на гостей и составляет 3.87, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Керетаро слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Керетаро был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Керетаро выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Лобос БУАП пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Лобос БУАП находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Лобос БУАП намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Лобос БУАП в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Керетаро – Лобос БУАП предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Керетаро больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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