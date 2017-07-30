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Сибирь — Факел прогноз профессионала на матч 30.07.17

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# Эрнест Гульбис 28.07 18:00 по МСК. Фабио Фонбини #
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Сократит ли Фогнини отставание от соперника в личной серии?
Польша футбол: Польша – Экстракласа
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# Ничикжа 28.07 19:00 по МСК. Заглембе #
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Дания футбол: Дания Amateur – Суперлига
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Бельгия футбол: Бельгия – First Division A
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# Антверп 28.07 21:30 по МСК. Андерлехт #
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Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
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# Брей 28.07 21:45 по МСК. Финн #
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Ирландия
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Прогноз от наших экспертов
Сибирь — Факел прогноз профессионала на матч 30.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Сибирь и Факел назначена на 30.07.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Сибирь. По Москве начало данной игры в 15:00.

Ставки на футбольную встречу Сибирь – Факел уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.

Футбольный клуб Сибирь в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Сибирь сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Сибирь выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Сибирь не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Факел уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Факел практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Факел демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Так как хозяева поединка Сибирь – Факел сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Сибирь.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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