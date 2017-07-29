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В 19:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Сент-Труйден – Гент, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 30-го июля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Сент-Труйден сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Самый большой коэффициент в матче Сент-Труйден – Гент идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Сент-Труйден отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Сент-Труйден еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Сент-Труйден пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Гент постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Сент-Труйден и Гент, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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