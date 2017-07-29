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Брённбю — Люнгбю прогноз и ставки от профессионала 30.07.17

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Брённбю — Люнгбю прогноз и ставки от профессионала 30.07.17

История противостояния Брённбю – Люнгбю длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Брённбю одержал 51 победу, а на счету ФК Люнгбю 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 30-го июля и по московскому времени его начало будет в 19:00.

В футбольном поединке Брённбю – Люнгбю букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Брённбю уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Брённбю сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Брённбю не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Последний матч футбольного клуба Люнгбю прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Люнгбю находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Люнгбю в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Брённбю и Люнгбю, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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