Остенде — Мускрон прогноз и ставки от специалиста 30.07.17

История противостояния Остенде – Мускрон длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Остенде одержал 51 победу, а на счету ФК Мускрон 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 30-го июля и по московскому времени его начало будет в 21:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Остенде – Мускрон, выставив коэффициент 1.9 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.6.

Футбольный клуб Остенде в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Остенде сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Остенде выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Остенде не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В этом сезоне у футбольного клуба Мускрон совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Мускрон находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Мускрон выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Мускрон в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Остенде – Мускрон, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Мускрон.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: