Спорт Уанкайо — Гарсиласо прогноз специалиста на матч 30.07.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 30-го июля, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Спорт Уанкайо и Гарсиласо. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Спорт Уанкайо, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 21:15.

В футбольном поединке Спорт Уанкайо – Гарсиласо букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.

В прошлом поединке футбольного клуба Спорт Уанкайо основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Спорт Уанкайо будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Спорт Уанкайо есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Гарсиласо пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Гарсиласо находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Гарсиласо намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Гарсиласо в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Спорт Уанкайо – Гарсиласо, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Гарсиласо.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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