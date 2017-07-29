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В 23:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Букараманга – Атлетико Уила. Футбольный поединок запланировали на 30-го июля 2017 года, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Букараманга – Атлетико Уила коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Букараманга использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Букараманга, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Букараманга выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
За последние четыре недели футбольному клубу Атлетико Уила пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Атлетико Уила находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Атлетико Уила намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Атлетико Уила в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Учитывая статистику личных встреч Букараманга – Атлетико Уила, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Атлетико Уила еще не разу не проигрывал в два мяча.
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