Ла Экидад — Петролера: прогноз, ставки букмекера на матч. 30.07.17

Главный арбитр матча Ла Экидад – Петролера в 23:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 30 июля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Петролера на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Петролера – девять против двух.

Гости футбольного поединка Ла Экидад – Петролера получили коэффициент 4.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.85.

На своем поле футбольный клуб Ла Экидад не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Ла Экидад находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Ла Экидад в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Петролера пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Петролера находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Петролера намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Петролера в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Ла Экидад – Петролера, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Петролера еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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