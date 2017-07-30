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Санта Фе — Онсе Кальдас прогноз специалиста 30.07.17

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Санта Фе — Онсе Кальдас прогноз специалиста 30.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 30.07.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Санта Фе и Онсе Кальдас. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Онсе Кальдас сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Санта Фе. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Санта Фе – Онсе Кальдас коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Санта Фе использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Санта Фе, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Санта Фе выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Онсе Кальдас. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Онсе Кальдас продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Онсе Кальдас крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Санта Фе – Онсе Кальдас встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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