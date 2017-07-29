Хагуарес Кордоба — Америка Де Кали: прогноз, ставки букмекера на матч. 30.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Хагуарес Кордоба и Америка Де Кали назначена на 30-го июля 2017 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Хагуарес Кордоба. По Москве начало данной игры в 23:00.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Хагуарес Кордоба – Америка Де Кали, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.

Две недели назад футбольный клуб Хагуарес Кордоба получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Хагуарес Кордоба из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Хагуарес Кордоба выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Хагуарес Кордоба – Америка Де Кали у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Америка Де Кали. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Америка Де Кали продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Америка Де Кали крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая сильную игру хозяев матча Хагуарес Кордоба – Америка Де Кали на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Америка Де Кали, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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