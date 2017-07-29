Депортиво Мунисипаль — Альянса Лима прогноз специалиста на матч 30.07.17

Болельщики 30-го июля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Депортиво Мунисипаль и Альянса Лима. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 23:30 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Если футбольные клубы Депортиво Мунисипаль и Альянса Лима в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Депортиво Мунисипаль не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Депортиво Мунисипаль уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Альянса Лима прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Альянса Лима сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Альянса Лима в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

В футбольном поединке Депортиво Мунисипаль – Альянса Лима эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: