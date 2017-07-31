Коло Коло — Антофагаста: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Чили 31.07.17

Футболисты клуба Коло Коло готовятся до 31.07.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Антофагаста. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 01:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Коло Коло – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Коло Коло – Антофагаста практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.

В прошлом поединке футбольного клуба Коло Коло основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Коло Коло будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Коло Коло есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Антофагаста сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Антофагаста имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Антофагаста покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

В футбольном поединке Коло Коло – Антофагаста эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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