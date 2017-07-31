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В рамках национального первенства пройдет поединок ЙЙК Йювяскюля – РоПС, который будет сыгран между командами в 31-го июля 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 18:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует РоПС – две победы против одного поражения.
Букмекеры считают фаворитом поединка ЙЙК Йювяскюля – РоПС гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.2. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.9, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб ЙЙК Йювяскюля отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома ЙЙК Йювяскюля еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном ЙЙК Йювяскюля пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Футбольный клуб РоПС имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому РоПС демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, РоПС продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК РоПС в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи ЙЙК Йювяскюля – РоПС являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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