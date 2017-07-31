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Хеккен — Эребру: прогноз, ставки букмекера на матч. 31.07.17

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Хеккен — Эребру: прогноз, ставки букмекера на матч. 31.07.17

В 20:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Хеккен – Эребру, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 31.07.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Хеккен сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Футбольный клуб Хеккен среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Эребру выставили 4.4.

Футбольный клуб Хеккен в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Хеккен сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Хеккен выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Хеккен не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В этом сезоне у футбольного клуба Эребру совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Эребру находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Эребру выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Эребру в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Учитывая статистику личных встреч Хеккен – Эребру, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Эребру еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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