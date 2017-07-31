Либертад (Пар) — Атлетико Хуракан (Арг): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 02.08.17

История противостояния Либертад (Пар) – Атлетико Хуракан (Арг) длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Либертад (Пар) одержал 51 победу, а на счету ФК Атлетико Хуракан (Арг) 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02 августа и по московскому времени его начало будет в 01:15.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Либертад (Пар) – Атлетико Хуракан (Арг) определились с коэффициентами. На ФК Либертад (Пар) выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

В прошлом поединке футбольного клуба Либертад (Пар) основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Либертад (Пар) будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Либертад (Пар) есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

На выезде футбольный клуб Атлетико Хуракан (Арг) выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Атлетико Хуракан (Арг) выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Атлетико Хуракан (Арг) добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Между командами Либертад (Пар) и Атлетико Хуракан (Арг) всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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