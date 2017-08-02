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Либертад (Пар) — Атлетико Хуракан (Арг) прогноз профессионала 02.08.17

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Либертад (Пар) — Атлетико Хуракан (Арг) прогноз профессионала 02.08.17

Футболисты клуба Атлетико Хуракан (Арг) не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 02.08.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Либертад (Пар) – Атлетико Хуракан (Арг) идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 01:15 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Либертад (Пар) – Атлетико Хуракан (Арг) определились с коэффициентами. На ФК Либертад (Пар) выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

Две недели назад футбольный клуб Либертад (Пар) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Либертад (Пар) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Либертад (Пар) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Либертад (Пар) – Атлетико Хуракан (Арг) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Последний матч футбольного клуба Атлетико Хуракан (Арг) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Атлетико Хуракан (Арг) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Атлетико Хуракан (Арг) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Так как хозяева поединка Либертад (Пар) – Атлетико Хуракан (Арг) сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Либертад (Пар).

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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