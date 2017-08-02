Вила Нова — Наутико прогноз и ставки от профессионала 02.08.17

В 02:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Вила Нова – Наутико, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 02.08.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Вила Нова сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Вила Нова – Наутико определились с коэффициентами. На ФК Вила Нова выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Вила Нова использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Вила Нова, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Вила Нова выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Наутико сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Наутико имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Наутико покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Вила Нова – Наутико, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Наутико.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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