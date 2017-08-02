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|Корона
|31.07 19:00 по МСК.
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|Силькеборг ИФ
|31.07 20:00 по МСК.
|Орхус
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|Шериф
|01.08 20:00 по МСК.
|Карабах
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В 03:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Атлетико Тукуман (Арг) – Ориенте Петролеро (Бол), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 02.08.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Атлетико Тукуман (Арг) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Атлетико Тукуман (Арг) – Ориенте Петролеро (Бол) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.8. Хозяева получили на свою победу котировку 1.8, а на гостей идет прием ставок по 4.3.
Если раньше футбольный клуб Атлетико Тукуман (Арг) ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Атлетико Тукуман (Арг) в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Атлетико Тукуман (Арг) стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
После того, как футбольный клуб Ориенте Петролеро (Бол) выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Ориенте Петролеро (Бол) удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Ставить на матч Атлетико Тукуман (Арг) – Ориенте Петролеро (Бол) лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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