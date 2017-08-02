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Пхохан Стилерс — Гвангю прогноз специалиста 02.08.17

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Пхохан Стилерс — Гвангю прогноз специалиста 02.08.17

Главный арбитр матча Пхохан Стилерс – Гвангю в 13:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 02 августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Гвангю на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Гвангю – девять против двух.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Пхохан Стилерс – Гвангю, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Пхохан Стилерс слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Пхохан Стилерс был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Пхохан Стилерс выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Гвангю уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Гвангю практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Гвангю демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая сильную игру хозяев матча Пхохан Стилерс – Гвангю на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Гвангю, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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