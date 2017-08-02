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Чеджу Юнайтед — Тэгу прогноз и ставки от специалиста 02.08.17

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Прогноз от наших экспертов
Чеджу Юнайтед — Тэгу прогноз и ставки от специалиста 02.08.17

Главный арбитр матча Чеджу Юнайтед – Тэгу в 14:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 02.08.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Тэгу на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Тэгу – девять против двух.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Чеджу Юнайтед – Тэгу определились с коэффициентами. На ФК Чеджу Юнайтед выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

Две недели назад футбольный клуб Чеджу Юнайтед получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Чеджу Юнайтед из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Чеджу Юнайтед выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Чеджу Юнайтед – Тэгу у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Тэгу может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Тэгу надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Тэгу имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

На поединок Чеджу Юнайтед – Тэгу идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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