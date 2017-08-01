Вюрцбургер Кикерс — Пройссен Мюнстер прогноз профессионала 02.08.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Вюрцбургер Кикерс – Пройссен Мюнстер, который будет сыгран между командами в 02-го августа 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 20:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Пройссен Мюнстер – две победы против одного поражения.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Вюрцбургер Кикерс – Пройссен Мюнстер, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Футбольный клуб Вюрцбургер Кикерс в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Вюрцбургер Кикерс сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Вюрцбургер Кикерс выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Вюрцбургер Кикерс не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Сейчас футбольный клуб Пройссен Мюнстер пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Пройссен Мюнстер одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Пройссен Мюнстер забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Хозяева матча Вюрцбургер Кикерс – Пройссен Мюнстер предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Вюрцбургер Кикерс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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