Хемнитцер — Аален прогноз и ставки от специалиста 02.08.17

02-го августа 2017 года футбольному клубу Хемнитцер на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Аален. По Москве данная игра стартует в 20:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Хемнитцер – Аален коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.

По меркам национального чемпионата Хемнитцер это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Хемнитцер является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Хемнитцер пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Футбольный клуб Аален в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Аален демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Аален забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Аален имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Хемнитцер – Аален, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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