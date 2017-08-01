ЛДУ Кито (Эка) — Боливар (Бол) прогноз профессионала на матч 03.08.17

В последнем противостоянии ЛДУ Кито (Эка) – Боливар (Бол) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 03 августа у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 01:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб ЛДУ Кито (Эка) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекерские конторы в футбольном поединке ЛДУ Кито (Эка) – Боливар (Бол) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб ЛДУ Кито (Эка) на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб ЛДУ Кито (Эка) потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче ЛДУ Кито (Эка) в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

На выезде футбольный клуб Боливар (Бол) выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Боливар (Бол) выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Боливар (Бол) добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая сильную игру хозяев матча ЛДУ Кито (Эка) – Боливар (Бол) на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Боливар (Бол), предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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