Атлетико Минейро — Коринтианс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 03.08.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 03.08.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Атлетико Минейро и Коринтианс. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Атлетико Минейро, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 03:00.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Атлетико Минейро – Коринтианс неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.

На своем поле футбольный клуб Атлетико Минейро не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Атлетико Минейро находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Атлетико Минейро в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Коринтианс сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Коринтианс имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Коринтианс покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Атлетико Минейро – Коринтианс на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Коринтианс, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

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