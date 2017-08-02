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Витория — Понте-Прета прогноз и ставки от профессионала 03.08.17

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Витория — Понте-Прета прогноз и ставки от профессионала 03.08.17

История противостояния Витория – Понте-Прета длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Витория одержал 51 победу, а на счету ФК Понте-Прета 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 03-го августа 2017 года и по московскому времени его начало будет в 03:00.

Поставить на хозяев матча Витория – Понте-Прета можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.

Футбольный клуб Витория в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Витория сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Витория выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Витория не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Понте-Прета уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Понте-Прета практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Понте-Прета демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

На поединок Витория – Понте-Прета идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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