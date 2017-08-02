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Олимпия Асунсьон (Пар) — Насьональ Асунсьон (Пар) прогноз профессионала 03.08.17

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Олимпия Асунсьон (Пар) — Насьональ Асунсьон (Пар) прогноз профессионала 03.08.17

03-го августа 2017 года футбольному клубу Олимпия Асунсьон (Пар) на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Насьональ Асунсьон (Пар). По Москве данная игра стартует в 03:45 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Олимпия Асунсьон (Пар) – Насьональ Асунсьон (Пар), занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.

Футбольный клуб Олимпия Асунсьон (Пар) в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Олимпия Асунсьон (Пар) сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Олимпия Асунсьон (Пар) выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Олимпия Асунсьон (Пар) не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

На выезде футбольный клуб Насьональ Асунсьон (Пар) выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Насьональ Асунсьон (Пар) выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Насьональ Асунсьон (Пар) добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

В матче Олимпия Асунсьон (Пар) – Насьональ Асунсьон (Пар) довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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