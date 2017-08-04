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|Хабнарфьордюр
|02.08 21:30 по МСК.
|Марибор
Сможет ли исландский "Хабнарфьордюр" стать такими же открытием для Европы, как и сборная этой страны
|Лудогоретс
|02.08 21:30 по МСК.
|Шева
"Лудогорец" попытается взять реванш за поражение в Израиле
|Легия
|02.08 21:45 по МСК.
|ФК Астана
В одной из самых сильных пар полуфинала нынешней квалификации Лиги Чемпионов жребий свел казахстанскую «Астану» и польскую «Легию».
|Сара Эррани
|03.08 00:20 по МСК.
|Океан Додин
Ожидаем старта первого матча в истории личных взаимоотношений данных соперниц.
|Паниониос
|03.08 22:00 по МСК.
|Маккаби
Эксперты Betfaq подготовили прогноз со средним коэффициентом и высокими шансами на успех
Личная встреча между футбольными клубами Эстудиантес (Арг) и Насьональ Потоси (Бол) назначена на 04.08.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Эстудиантес (Арг). По Москве начало данной игры в 01:15.
Гости поединка Эстудиантес (Арг) – Насьональ Потоси (Бол) от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.87. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.4.
По меркам национального чемпионата Эстудиантес (Арг) это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Эстудиантес (Арг) является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Эстудиантес (Арг) пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Насьональ Потоси (Бол) сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Насьональ Потоси (Бол) имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Насьональ Потоси (Бол) покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
На поединок Эстудиантес (Арг) – Насьональ Потоси (Бол) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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