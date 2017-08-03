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|Хабнарфьордюр
|02.08 21:30 по МСК.
|Марибор
Сможет ли исландский "Хабнарфьордюр" стать такими же открытием для Европы, как и сборная этой страны
|Лудогоретс
|02.08 21:30 по МСК.
|Шева
"Лудогорец" попытается взять реванш за поражение в Израиле
|Легия
|02.08 21:45 по МСК.
|ФК Астана
В одной из самых сильных пар полуфинала нынешней квалификации Лиги Чемпионов жребий свел казахстанскую «Астану» и польскую «Легию».
|Сара Эррани
|03.08 00:20 по МСК.
|Океан Додин
Ожидаем старта первого матча в истории личных взаимоотношений данных соперниц.
|Паниониос
|03.08 22:00 по МСК.
|Маккаби
Эксперты Betfaq подготовили прогноз со средним коэффициентом и высокими шансами на успех
В 01:15 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Эстудиантес (Арг) – Насьональ Потоси (Бол), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 04-го августа и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Эстудиантес (Арг) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Эстудиантес (Арг) – Насьональ Потоси (Бол) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.
Свой последний матч клуб Эстудиантес (Арг) провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Эстудиантес (Арг) крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Насьональ Потоси (Бол) может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Насьональ Потоси (Бол) надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Насьональ Потоси (Бол) имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Эстудиантес (Арг) и Насьональ Потоси (Бол), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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