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|Хабнарфьордюр
|02.08 21:30 по МСК.
|Марибор
Сможет ли исландский "Хабнарфьордюр" стать такими же открытием для Европы, как и сборная этой страны
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|02.08 21:30 по МСК.
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|02.08 21:45 по МСК.
|ФК Астана
В одной из самых сильных пар полуфинала нынешней квалификации Лиги Чемпионов жребий свел казахстанскую «Астану» и польскую «Легию».
|Сара Эррани
|03.08 00:20 по МСК.
|Океан Додин
Ожидаем старта первого матча в истории личных взаимоотношений данных соперниц.
|Паниониос
|03.08 22:00 по МСК.
|Маккаби
Эксперты Betfaq подготовили прогноз со средним коэффициентом и высокими шансами на успех
04.08.2017 футбольному клубу Атлетико Паранаэнсе на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Аваи. По Москве данная игра стартует в 01:30 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Гости футбольного поединка Атлетико Паранаэнсе – Аваи получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.
По меркам национального чемпионата Атлетико Паранаэнсе это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Атлетико Паранаэнсе является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Атлетико Паранаэнсе пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Сейчас футбольный клуб Аваи пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Аваи одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Аваи забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Атлетико Паранаэнсе – Аваи являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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