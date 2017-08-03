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|Хабнарфьордюр
|02.08 21:30 по МСК.
|Марибор
Сможет ли исландский "Хабнарфьордюр" стать такими же открытием для Европы, как и сборная этой страны
|Лудогоретс
|02.08 21:30 по МСК.
|Шева
"Лудогорец" попытается взять реванш за поражение в Израиле
|Легия
|02.08 21:45 по МСК.
|ФК Астана
В одной из самых сильных пар полуфинала нынешней квалификации Лиги Чемпионов жребий свел казахстанскую «Астану» и польскую «Легию».
|Сара Эррани
|03.08 00:20 по МСК.
|Океан Додин
Ожидаем старта первого матча в истории личных взаимоотношений данных соперниц.
|Паниониос
|03.08 22:00 по МСК.
|Маккаби
Эксперты Betfaq подготовили прогноз со средним коэффициентом и высокими шансами на успех
Футболисты клуба Крузейро не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 04 августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Васко да Гама – Крузейро идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 03:00 по МСК.
Если футбольные клубы Васко да Гама и Крузейро в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.
Если раньше футбольный клуб Васко да Гама ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Васко да Гама в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Васко да Гама стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Последний матч футбольного клуба Крузейро прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Крузейро находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Крузейро в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Между командами Васко да Гама и Крузейро всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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