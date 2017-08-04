Хуниор (Кол) — Депортиво Кали (Кол) прогноз и ставки от специалиста 04.08.17

История противостояния Хуниор (Кол) – Депортиво Кали (Кол) длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Хуниор (Кол) одержал 51 победу, а на счету ФК Депортиво Кали (Кол) 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 04.08.2017 и по московскому времени его начало будет в 03:45.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Хуниор (Кол) – Депортиво Кали (Кол), выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Хуниор (Кол) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Хуниор (Кол) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Хуниор (Кол) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Депортиво Кали (Кол) сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Депортиво Кали (Кол) имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Депортиво Кали (Кол) покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Хуниор (Кол) – Депортиво Кали (Кол), после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Депортиво Кали (Кол).

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