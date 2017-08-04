Кайзерслаутерн — Дармштадт 98 прогноз профессионала на матч 04.08.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Кайзерслаутерн – Дармштадт 98, который будет сыгран между командами в 04-го августа. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 21:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Дармштадт 98 – две победы против одного поражения.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Кайзерслаутерн – Дармштадт 98, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Две недели назад футбольный клуб Кайзерслаутерн получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Кайзерслаутерн из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Кайзерслаутерн выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Кайзерслаутерн – Дармштадт 98 у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Дармштадт 98 в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Дармштадт 98 демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Дармштадт 98 забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Дармштадт 98 имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

В матче Кайзерслаутерн – Дармштадт 98 довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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