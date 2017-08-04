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Ноттингем Форест — Миллуол: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 04.08.17

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Ноттингем Форест — Миллуол: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 04.08.17

Футболисты клуба Ноттингем Форест готовятся до 04-го августа, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Миллуол. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 21:45 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Ноттингем Форест – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Гости футбольного поединка Ноттингем Форест – Миллуол получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.

Футбольный клуб Ноттингем Форест в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Ноттингем Форест сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Ноттингем Форест выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Ноттингем Форест не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Миллуол сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Миллуол имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Миллуол покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Ноттингем Форест – Миллуол на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Миллуол, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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