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Сандерленд — Дерби Каунти прогноз профессионала на матч 04.08.17

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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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Дания футбол: Дания Amateur – Суперлига
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Франция футбол: Франция – Лига 1
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# Монако 04.08 21:45 по МСК. Тулуза #
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Сандерленд — Дерби Каунти прогноз профессионала на матч 04.08.17

04.08.2017 футбольному клубу Сандерленд на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Дерби Каунти. По Москве данная игра стартует в 21:45 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Гости футбольного поединка Сандерленд – Дерби Каунти получили коэффициент 3.87 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.4, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Сандерленд на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Сандерленд потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Сандерленд в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Дерби Каунти построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Дерби Каунти выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Сандерленд – Дерби Каунти не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

На поединок Сандерленд – Дерби Каунти идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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