Минерос де Гуаяна — Замора прогноз профессионала на матч 05.08.17

История противостояния Минерос де Гуаяна – Замора длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Минерос де Гуаяна одержал 51 победу, а на счету ФК Замора 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 05.08.2017 и по московскому времени его начало будет в 02:00.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Минерос де Гуаяна – Замора практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.

Если раньше футбольный клуб Минерос де Гуаяна ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Минерос де Гуаяна в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Минерос де Гуаяна стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Замора прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Замора сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Замора в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Минерос де Гуаяна – Замора, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Замора.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: